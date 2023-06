Nuovi monopattini e bici in città, 250 mezzi pronti al noleggio. “Più sostenibilità”

Bicicletta normale o elettrica, monopattino elettrico per muoversi in città senza inquinare. Parte con questi tre mezzi il nuovo servizio “Mi muovo in bici” del Comune di Piacenza in collaborazione con l’azienda RideMovi. Oltre 250 mezzi saranno posizionati in città per semplificare la vita dei piacentini: basterà un’app per poterli utilizzare e si potranno lasciare anche nelle rastrelliere normali una volta terminato il noleggio.

I primi mezzi sono arrivati questa mattina, presentati in Comune da Davide Lazzari di RideMovi, insieme al sindaco Katia Tarasconi e all’assessore alla mobilità Adriana Fantini. “Siamo una società totalmente italiana di microsostenibilità, presente in circa 30 città – ha spiegato Lazzari – la particolarità del nostro servizio è che, facendo l’abbonamento a Piacenza, si potranno usare i nostri mezzi che si trovano anche altrove. Basta scaricare l’app sul cellulare, con carta di credito o prepagata e si è abilitati”.

“Un servizio che ci darà delle soddisfazioni visto che si possono noleggiare mezzi senza avere bisogno di rastrelliere – ha aggiunto Tarasconi – e questo incentiverà le persone a utilizzare sempre meno l’automobile in centro”.