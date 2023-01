Saldi, domani il via anche a Piacenza. Il decalogo di Confesercenti

Scattano domani, 5 gennaio, anche a Piacenza come in tutta l’Emilia Romagna, i saldi invernali.

Confesercenti invita esercenti e consumatori a tenere conto del decalogo dei buoni saldi, stilato per far shopping in tutta sicurezza. Ovvero attendere il periodo ufficiale dei saldi, evidenziare l’oscillazione dello sconto praticato, non esibire sconti generici poi applicati soltanto ad alcuni articoli, separare in modo chiaro le merci offerte a prezzi di saldo da quelle poste in vendita alle condizioni normali, evidenziare il prezzo originario e quello scontato dei prodotti posti in saldo, accettare pagamenti con pago bancomat e carte di credito, rendere visibile l’interno del negozio, rendersi disponibili a sostituire la merce anche se acquistata nei periodi dei saldi, effettuare le riparazioni – se richieste dal cliente, usare la massima cortesia.

“Ogni anno quello dei saldi – scrive Confesercenti in una nota – è un periodo ideale per acquistare prodotti ad un prezzo competitivo e di buona qualità in negozi che garantiscono serietà e competenza; consentono inoltre ai commercianti di smaltire le rimanenze contribuendo a recuperare le perdite causate dal calo dei consumi e dall’aumento dei costi di gestione, in particolare quello delle bollette.

Certamente non aiuta l’aver anticipato gli sconti e le promozioni in occasione del Black friday, Boxing day e la vendita on line delle grandi piattaforme rimane una spina nel fianco soprattutto per il commercio di prossimità. Problemi che tuttavia le imprese del nostro territorio cercano di superare facendo leva sulla professionalità e serietà degli addetti e la vicinanza delle imprese al cliente che permette di entrare in contatto diretto con il prodotto contando su una consulenza personalizzata.

Elemento questo confermato dai dati del recente sondaggio commissionato ad Ipsos su un campione di 800 consumatori che attesta come gli stessi preferiscano (89%) per gli acquisti dei saldi i negozi fisici anziché quelli virtuali (59%).

Da segnalare nella ricerca anche il dato medio pro capite che i consumatori ritengono di spendere (160 euro). Leggermente superiore si prevede quello legato al nostro territorio che dovrebbe portare ad un fatturato complessivo che dovrebbe sfiorare i 30 milioni di euro”.

INDAGINE IPSOS SUI SALDI