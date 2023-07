Via ai saldi, piacentini a caccia di occasioni. I negozianti: “Li aspettavamo”

Anche a Piacenza, come in tutta l’Emilia Romagna, si sono aperti stamattina i saldi estivi, appuntamento molto atteso sia dai consumatori sia dai commercianti, con i primi che per i prossimi 60 giorni potranno contare su sconti anche del 70% e i secondi che invece – ancora memori dei difficili mesi legati alla pandemia (ricordo tutt’altro che sbiadito) potranno svuotare il magazzino. I clienti, dal canto loro, hanno subito rotto gli indugi, affollando il centro storico fin dalla mattina: la voglia di fare acquisti, sempre però tenendo d’occhio il portafoglio, è tanta.

