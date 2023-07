Posticipato l’avvio dei saldi: gli sconti inizieranno giovedì 6 luglio

Scatteranno giovedì 6 luglio i saldi in Emilia Romagna e proseguiranno per sessanta giorni. Un appuntamento molto atteso dai consumatori che quest’anno inizia con qualche giorno di ritardo in base a quanto richiesto dalle associazioni di categoria. La data sarà la stessa in quasi tutte le regioni italiane.

“Nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, non possono essere effettuate le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento (in base a quanto stabilito dal comma 2, art. 22 della L.R. 25/2017)” si legge sul sito della Regione Emila Romagna.