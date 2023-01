Bettola, si torna a ballare nella sala polivalente. Era diventata centro vaccinale

Si è tornati a ballare nella sala comunale polivalente “G. Pancera”, affidata dal Comune in gestione a Massimo Ghidini, valnurese d’adozione, ma comasco d’origine, esperto del settore e in particolare nella conduzione di sale da ballo. La nuova gestione è stata inaugurata nella serata di Natale con l’orchestra di Matteo Bensi e nella notte di Capodanno con la musica della William Band e l’ospite Veronica Cuneo, talentuosa cantante di Rezzoaglio. Con la pandemia, la struttura era diventata centro vaccinale per la Val Nure.

“L’amministrazione comunale esprime la massima soddisfazione per l’avvio della nuova gestione della sala polivalente – sottolineano i consiglieri -. Era uno dei nostri primi obiettivi. Rivolgiamo un ringraziamento al precedente gestore, l’associazione Le Vie del Nure, che ha deciso di lasciare a disposizione gran parte delle attrezzature e degli arredi precedenti». “In accordo con l’amministrazione – conclude Ghidini – ci piacerebbe aumentare la collaborazione con le associazioni e le attività locali, oltre a proseguire con serate danzanti da gennaio a maggio per tutte le età”.