“Luci votive fuori uso”, nuova segnalazione dal cimitero di Sant’Antonio. La replica

Dopo il caso del cimitero di Mucinasso, di cui vi abbiamo parlato dieci giorni fa, arrivano nuove segnalazioni, questa volta dal cimitero di Sant’Antonio, dove altri cittadini hanno segnalato il medesimo disservizio.

Per trovare una soluzione al problema abbiamo contattato la societĂ Sanitaria Servizi Ambientali, alla quale il Comune di Piacenza – dallo scorso agosto – ha affidato la gestione dei servizi cimiteriali, in attesa di conoscere l’esito della gara europea che porterĂ all’individuazione del nuovo assegnatario, che si occuperĂ dei cimiteri cittadini per i prossimi 15 anni.

Sanitaria Servizi Ambientali ha fatto sapere che “lunedì 9 gennaio elettricisti specializzati sistemeranno il disservizio delle luci votive spente al cimitero di Sant’Antonio”.

Tutte le altre problematiche relative ai vari cimiteri di Piacenza verranno poi sistemate, nel tempo, dalla ditta che si aggiudicherĂ la loro gestione.

IL SERVIZIO A CURA DI MARCELLO TASSI