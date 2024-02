Lavori anti-allagamento nel cimitero di Piacenza: “Entro estate cantiere nel 3° reparto”

La galleria nel terzo reparto del cimitero urbano di Piacenza, ingresso da via Portapuglia, resta il fronte più critico: alla minima pioggia, come oggi, il pavimento si riempie d’acqua. Le pozzanghere sono grosse, il disagio è ampio. “Ma qui si interverrà con il rifacimento del tetto entro l’estate – promette l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni – per evitare le infiltrazioni d’acqua che rappresentano un’emergenza da anni. Il progetto di manutenzione straordinaria a carico del concessionario è in corso di validazione, in accordo con il Comune e la Soprintendenza”.

Intanto però ci sono anche altre aree del camposanto in via Caorsana che tornano “asciutte”: i lavori di sistemazione condotti dal nuovo gestore – la cordata formata da Altair e Sanitaria Servizi Ambientali – stanno restituendo una condizione di decoro in diverse porzioni cimiteriali che fino a poco tempo fa erano colpite dagli allagamenti. Il maltempo degli ultimi giorni, dunque, è il “test” ideale per verificare la tenuta delle coperture messe a nuovo: non piove più, ad esempio, tra il primo e il sesto reparto, perché “la galleria è stata riqualificata – dice il responsabile Luca Sarzina – per evitare le infiltrazioni e, prossimamente, anche l’intonaco sarà ripristinato”. È stata completata la pulizia dei canali di scolo in tutti i cimiteri, da via Caorsana agli impianti nelle frazioni. “Prosegue il monitoraggio delle piante che potrebbero causarne l’intasamento con rami e foglie, comportando poi l’accumulo di acqua e i casi di allagamento. Non si faceva manutenzione da almeno dieci anni – dice Sarzina – questo problema aumentava le perdite d’acqua”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: