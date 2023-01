Dalla motobefana al premio della Bontà: tante le iniziative del 6 gennaio

E’ un 6 gennaio ricco di eventi per Piacenza e provincia. La celebrazione religiosa dell’Epifania si unisce a quella pagana della Befana.

Sarà un 6 gennaio ricco di eventi per Piacenza e provincia. La celebrazione religiosa dell’Epifania si unisce a quella pagana della Befana, dando vita a un calendario composito e per tutti gusti.

Il primo appuntamento è alle 09.30 sul Facsal con la Motobefana, evento organizzato dai motociclisti dell’Associazione Baca per sensibilizzare sul tema degli abusi contro i minori. Dopo un giro in moto per le vie del paese assieme ai motociclisti, la Befana tornerà sul Pubblico Passeggio per distribuire dolcetti ai più piccoli.

Alle 11.00 appuntamento in cattedrale per la Messa delle Genti, che accoglierà fedeli di tutte le comunità di emigrati e sarà presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto.

Il vescovo si sposterà poi a Rustigazzo di Lugagnano per presenziare al “Premio della Bontà 2023”, che sarà conferito alla memoria di Giancarlo Bianchini, fondatore di Assofa recentemente scomparso.

Tornando in città, porte aperte (dalle 14.00 alle 17.30) alla caserma dei Vigili del Fuoco, in strada Val Nure 9, con una manifestazione adatta a grandi e piccini, con tanto di spettacoli pirotecnici.

Alle 16.30 la Befana sarà in visita alla Biblioteca di Strada e si aggirerà per le vie del quartiere Infrangibile, cantando e distribuendo dolci sorprese ai presenti. Dopodiché sarà protagonista anche a Travo, in piazza Trento a partire dalle 16.00, accompagnata dal Mago Willy e dal “Coro del Mulino”.

Non mancheranno gli eventi musicali come quello della basilica di Sant’Antonino che ospiterà, alle 16.30, il concerto delle Voci Bianche, Giovanili e Miste del Coro Polifonico Farnesiano, diretto da Mario Pigazzini.

La giornata di festa si concluderà alle 21.15 in Cattedrale, con il concerto di Antonella Ruggiero accompagnata da Fausto Caporali all’organo. L’evento chiuderà la 35esima edizione della Rassegna “Antichi Organi”. La serata è a ingresso libero e non è prevista prenotazione.