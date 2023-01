Operatrice di Iren aggredita a colpi di ombrello: arrivano i carabinieri

Un’addetta di Iren è stata aggredita stamattina in via Scalabrini a Piacenza. Stando alle prime informazioni, l’operatrice ecologica sarebbe stata colpita con un ombrello dopo aver preso per errore una busta in strada che invece apparteneva a una donna nigeriana. Un passante è intervenuto per dividere le due donne. Sul posto sono arrivati i carabinieri. L’addetta di Iren è stata trasportata in ospedale.

