Cinghiale investito da un furgone sulla via Emilia a Rottofreno, traffico in tilt

Ha causato non pochi disagi alla circolazione l’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 8.00, lungo la via Emilia a Rottofreno. Vittima del sinistro un giovane cinghiale, travolto e ucciso da un furgone mentre era intento ad attraversare la strada, molto trafficata a quell’ora del mattino. Subito si è formata una lunga coda, con i tecnici della viabilità che hanno regolato il traffico, con le auto che per parecchi minuti sono state costrette a procedere a senso alternato.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà