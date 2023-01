Acer Piacenza, un milione e 700 mila euro per riqualificare 29 alloggi

Tredici alloggi riqualificati a Piacenza in via Capra e due fabbricati, composti da sedici alloggi a Calendasco in via Matteotti, per un importo complessivo dei lavori di circa un milione e 700 mila euro, finanziati dal Programma straordinario denominato “Sicuro verde e sociale – riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sono queste le cifre degli affidamenti approvati ieri dal consiglio di amministrazione di Acer Piacenza che ha dato il via a uno step decisivo del progetto di riqualificazione assegnando i lavori che avranno inizio il prossimo mese. In via Capra “l’intervento previsto prevede una completa ristrutturazione del fabbricato che riguarda la ridistribuzione interna degli spazi, la realizzazione di un ascensore, la riqualificazione della scala interna, il completo rifacimento degli impianti (impianto elettrico, impianto idrico sanitario ed impianto di riscaldamento (teleriscaldamento con distribuzione del calore con radiatori – spiega Matteo Stragliati, ingegnere responsabile del settore progettazione e manutenzione di Acer Piacenza. Al piano rialzato sono previsti due alloggi per disabili e un terzo accessibile. Al terzo e quarto piano saranno eliminate le scale a chiocciola, recuperando così un unico alloggio per disabili al quarto al piano. Un milione e 100mila l’importo dei lavori per questo intervento che ha una durata prevista di 600 giorni”. “A Calendasco – prosegue Stragliati – lo scopo dell’intervento è l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico degli edifici che attualmente hanno appartamenti compresi tra le classi energetiche E ed F, facendo il salto di ben quattro classi e raggiungendo la classe A1”. In questo caso, l’importo dei lavori è di 605mila euro, con una durata prevista di 210 giorni.

“Sono interventi volti a un progresso tangibile nella qualità dell’abitare, uno dei punti chiave delle linee guida dell’attuale amministrazione. Efficientamento energetico e riqualificazione degli alloggi con l’attenzione dovuta al sociale e alle categorie più fragili significano non solo risparmio in termini economici ma soprattutto miglioramento della condizione abitativa degli inquilini nella vita di tutti i giorni. E, di conseguenza, prevenire quelle tensioni e quei conflitti che minano la buona e giusta convivenza nei nostri quartieri” le parole del presidente Marco Bergonzi.