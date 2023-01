Ennesima rissa davanti a un bar di via Colombo: tre persone portate in questura

Urla, botte e uno spray al peperoncino spruzzato in faccia. E’ l’ennesima rissa che ieri sera, 11 gennaio, ha fatto accorrere la polizia in via Colombo, a Piacenza. Tutto è cominciato attorno alle 20, davanti al bar Baraonda. Due giovani di origine africana, hanno raccontato alcuni testimoni, erano seduti a un tavolo insieme ad una ragazza quando sono arrivati altri due stranieri, uno dei quali visibilmente ubriaco. I due hanno iniziato a litigare con gli altri in maniera sempre più animata e la situazione è presto degenerata.

I litiganti dalle parole sono passati alle mani buttando all’aria tavoli e sedie mentre le persone che erano attorno fuggivano impaurite. A un certo punto, uno dei giovani avrebbe estratto da una tasca una bomboletta di spray urticante spruzzandolo verso gli “avversari”. Nel frattempo qualcuno ha avvisato la polizia che è accorsa in forze. Davanti al bar sono arrivate ben cinque pattuglie. Gli agenti, a quanto risulta, hanno fermato e accompagnato in questura tre giovani stranieri.