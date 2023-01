In stato di ebbrezza aggredisce titolare e cliente di un locale in via Alberoni

Quattro volanti della Polizia sono intervenute nei pressi di un locale di via Alberoni a causa di una violenta lite. Secondo le prime informazioni, un cittadino di origine straniera in stato di ebbrezza avrebbe insultato e aggredito il titolare di una pizzeria in zona giardini Merluzzo.

In difesa del titolare sarebbe intervenuto un cliente. Durante la colluttazione è andata in frantumi la vetrina del negozio. L’aggressore è stato accompagnato dagli agenti in questura. Ancora in corso gli accertamenti del caso, nel frattempo il titolare ha sporto denuncia.