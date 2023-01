Servizio civile 2023: Spazio 4.0 cerca ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni

Si rivolge a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni lo staff degli operatori di Spazio4.0, il centro di aggregazione comunale di via Manzoni 21 a Piacenza, per cercare nuovi volontari di servizio civile. L’iniziativa rientra nel progetto “Reti del futuro”, a cura di Consorzio Sol.Co Piacenza, che permetterà a diversi giovani di operare presso le strutture delle cooperative sociali coinvolte nel progetto – tra cui L’Arco, uno dei gestori di Spazio4.0 – supportando l’organizzazione e la realizzazione di attività di integrazione, socializzazione, realizzazione eventi e comunicazione.

“Doposcuola, centro estivo, laboratori creativi e artigianali, eventi, orticoltura, ciclofficina, attività con associazioni: i giovani potranno scegliere tra tantissime attività, trascorrere un anno a fianco dei nostri operatori e ricevere una formazione gratuita. Avranno il tempo di scoprire gradualmente le proprie attitudini in un ambiente lavorativo accogliente, informale e inclusivo”, spiega il coordinatore Stefano Sandalo.

“Quello che mi preme far sapere ai ragazzi – aggiunge l’operatrice Valentina Pacella – è che non pretendiamo che arrivino con chissà quali competenze. Ci piace considerare insieme quali sono le loro propensioni e attitudini. A volte capita che debbano ancora scoprirle, e qui le possono testare: il grande valore di una esperienza di un anno è proprio questo. Come volontario hai un luogo di lavoro che ti permette di provare, anche di sbagliare, e l’occasione di essere propositivo. È un ambiente lavorativo, ma il ruolo del volontario non è quello di un lavoratore vero e proprio, ha un margine di movimento e autonomia diversi, con la possibilità di osservare dall’interno, con il nostro affiancamento. A Spazio4.0 li coinvolgiamo in riunioni, fanno parte del nostro gruppo WhatsApp di staff, sono sempre in copia alle mail interne, possono osservare il mondo del lavoro dal di dentro. Perché il mondo della cooperazione sociale è un mondo del lavoro fatto e finito, da cui si può trarre conoscenza e valore, anche se poi nella vita farai altro.”

Il servizio civile partirà a giugno 2023; è rivolto a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni, con un impegno orario settimanale di 25 ore. La retribuzione è di 444,30 euro mensili. Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a [email protected]