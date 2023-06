In municipio le 11 nuove volontarie del servizio civile per il comune di Piacenza

Undici volontarie del servizio civile hanno iniziato oggi il loro impegno annuale presso il Comune di Piacenza, incontrando il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi, i quali le hanno ricevute nell’aula consiliare del municipio.

Sette di loro presteranno servizio nell’ambito del progetto “Scintille – azioni di futuro”: Martina Ruo ed Elena Zamboni presso l’unità operativa minori stranieri, Alessia Luongo al Centro per le Famiglie, Selawit Rubino al nido Girotondo, Fatima Zahara Jouini presso Edugate, Maria Aurelia Espin Jacome al nido Pettirosso ed Elena Damasi, inizialmente destinata al nido Astamblam in procinto di chiudere temporaneamente per ristrutturazione, presso la nuova sezione di nido dell’asilo Nostra Signora di Lourdes.

Nell’ambito del progetto “Cultura.com”, Cecilia Boccellari avrà come sede Palazzo Farnese, Serena Galli e Lisa Bencivenga la Biblioteca Passerini Landi. Eleonora Franco, infine, seguirà il progetto “Post-it. Belle idee per crescere” ai Servizi educativi e formativi.

Gli amministratori comunali – affiancati da Marina Della Marta dell’ufficio politiche giovanili, dal dirigente del servizio agenda 2030 Dario Pietro Naddeo e dai referenti dei diversi uffici coinvolti – hanno colto l’occasione non solo per “dare ufficialmente il benvenuto alle nuove volontarie”, ma anche per esprimere il loro “ringraziamento per aver scelto di intraprendere un percorso formativo e di crescita personale che possa rappresentare non solo un’opportunità per sé, ma sia anche un esempio concreto di impegno a favore della comunità”.