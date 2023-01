Tamponamento a catena a Castelvetro: tre auto coinvolte nell’incidente

Sono tre le auto coinvolte nell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Castelvetro, lungo la strada statale Padana Inferiore all’altezza del centro commerciale. Stando a quanto ricostruito, si è trattato di un tamponamento a catena che fortunatamente non ha registrato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola per la messa in sicurezza della carreggiata, la Pubblica Assistenza di Monticelli e i carabinieri.

