In val Trebbia e in val Luretta “Vogliamo la polizia locale dell’Unione anche di notte”

“La Regione ci consenta di utilizzare i vigili di polizia locale anche in orario notturno: sarebbe un presidio importante per il territorio”. È l’auspicio del sindaco di Rottofreno Paola Galvani che, nel corso dell’ultimo consiglio dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta, ha spinto perché le attuali forze di polizia in capo ai comuni possano operare anche oltre le ore 19.00.

A richiamare ancora una volta l’attenzione sulla carenza di agenti, nonostante le nuove assunzioni, è stato il consigliere comunale di Gossolengo Pericle Mazzari che ha sollecitato la presidente dell’Unione Patrizia Calza perché faccia pressione sulle varie amministrazioni per concedere “spazi” di assunzione di nuovo personale per rimpinguare la polizia. “Lo vorremmo anche noi sindaci ma ci sono vincoli da rispettare sugli organici” ha ribadito quest’ultima.

L’articolo su Libertà online e in edicola