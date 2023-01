Uomo di 41 anni scompare nel nulla, fratello lancia l’allarme: “Non risponde più”

Un uomo di 41 anni è misteriosamente scomparso dalla notte della Befana senza mai più dare alcuna notizia di sé, e senza più rispondere al telefono. Si chiama Nistor Costar, di nazionalità romena, abitava con altri suoi connazionali a Mucinasso, in una casa. Dal sito della popolare trasmissione televisiva “Chi La Visto” di Rai Tre Costar risulta che stava lavorando per un’impresa edile. Non era arrivato da molto tempo nel piacentino, alto 1.76 centimetri, occhi e capelli castani, al momento della scomparsa indossava una tuta da ginnastica. La polizia annuncia a chiunque possa averlo incontrato o possa averlo visto, di rivolgersi subito al 113. La denuncia di scomparsa di Costar è stata fatta presso la polizia romena dal fratello dell’uomo comprensibilmente preoccupato dal fatto che dalla notte fra il 6 e il 7 gennaio, non ha più dato notizie di sé e non ha più risposto al telefono.

