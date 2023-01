Agenti intervengono per sedare una lite in famiglia, aggrediti. Un arresto

Ha aggredito gli agenti di polizia intervenuti per una lite in famiglia. E’ accaduto ieri sera, 19 gennaio, in città a Piacenza. La polizia è stata chiamata per una lite, ma quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione un giovane italiano li ha aggrediti. Un agente è finito in ospedale per le cure del caso. L’aggressore è stato arrestato per resistenza e lesioni ed è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia. Stamattina è attesa la convalida dell’arresto.

