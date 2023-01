Incidente frontale tra auto e camion sulla provinciale di Monticelli. Ferita una donna

Scontro frontale tra un’auto e un camion lungo la strada provinciale che da San Pietro in Cerro porta al comune di Monticelli. L’incidente è avvenuto verso le 8.00 di questa mattina per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Fiorenzuola e i mezzi di soccorso del 118. A causa dell’impatto la donna alla guida dell’auto ha riportato alcune ferite ed è stata trasportata in ospedale per alcuni accertamenti. Nel tratto di strada dov’è avvenuto lo scontro si sono registrati rallentamenti al traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza.