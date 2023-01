Gragnano, inaugurati i nuovi ambulatori a disposizione del medico di base del paese

Sono stati inaugurati stamattina gli spazi di “Gragnano in salute”, ambulatori medici messi a disposizione dall’amministrazione comunale per accogliere il nuovo medico di base, il dottor Enzo Gregoriano, ed eventuali altri servizi sanitari.

Si tratta del primo piano dell’edificio che ospita sia il Cup sia il centro prelievi, oltre al Centro diurno riservato agli anziani. Un immobile donato circa 20 anni fa dalla parrocchia e completamente ristrutturato dal Comune, in parte con fondi propri e in parte con fondi regionali.

Il taglio del nastro è avvenuto davanti ad una folta rappresentanza di cittadini, oltre alla dottoressa Anna Maria Andena, direttore del Dipartimento cure primarie, del dottore Giuseppe Magistrali, direttore del Distretto di Ponente, e del sindaco Lucia Fontana in qualità di presidente della Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria.

Il sindaco di Gragnano, Patrizia Calza, ha chiarito le ragioni di questa iniziativa. “Abbiamo voluto creare le condizioni per garantire la stabilità della presenza del nuovo medico di base, visto che in seguito al pensionamento del dottore Francesco Molinari, si sono succeduti più medici che dopo poco tempo hanno optato per altre opportunità di lavoro. Ciò ha creato disagio per i cittadini ma anche preoccupazione per la perdita di un presidio di tutela della salute nel territorio. Questi spazi poi consentono di ospitare altri servizi qualora l’Ausl ne ravvisasse la necessità.

Il primo cittadino ha quindi voluto precisare che “questa inaugurazione doveva essere anche un’occasione per riflettere sull’importanza del servizio sanitario nazionale e sulla sanità del territorio. È evidente che il sistema è in crisi per note ragioni. Questa crisi va vissuta non solo come minaccia ma anche come opportunità, per prendere consapevolezza del valore di un servizio, che così come è stato creato, universale e gratuito, non ha eguali nel mondo. Il sistema va difeso e le Istituzioni, in alleanza con i cittadini, devono svolgere il ruolo di sentinelle e offrire il proprio contributo a tutela di quel presidio insostituibile di unità del Paese, che è appunto il servizio sanitario nazionale”.

Il nuovo spazio “Gragnano in salute”, il cui intervento è stato coordinato dall’assessore ai lavori pubblici Cristiano Schiavi, ha comportato un esborso di circa 20mila euro, compresivi della spesa per la sostituzione della caldaia. Lo spazio riservato agli ambulatori è di circa 100 metri.