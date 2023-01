Grazie agli alpini girerà l’Italia in tandem per studiare una sindrome rara

Anche grazie al contributo degli alpini di Piozzano, il 15 febbraio Davide Valacchi, psicologo non vedente in forze alla “Fondazione per lo sport Silvia Parente” di Bologna, potrà iniziare il suo tour dell’Italia in tandem per incontrare le famiglie di ragazzi diversamente abili. Gli alpini di Piozzano si incaricheranno inoltre di provvedere alla parte logistica. Il tandem verrà donato dal progetto “Tandem Volante”, a cui gli alpini di Piozzano da tempo contribuiscono attivamente. Durante gli incontri lo psicologo raccoglierà dati e stilerà una relazione medica sulla sindrome di Smith Magenisé, oggi ancora poco studiata e conosciuta.

