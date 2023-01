Giorno della memoria, il prefetto Daniela Lupo: “La Shoah è un male assoluto”

Giorgio Boselli, Giulio Tinelli e Paolo Zucchi. Sono loro i deportati la cui memoria è stata ricordata in questo Giorno della memoria incominciato come da tradizione al Giardino sullo Stradone Farnese: lì si è svolta la cerimonia istituzionale alla presenza del prefetto Daniela Lupo, del sindaco Katia Tarasconi, della presidente della Provincia Monica Patelli, dei rappresentanti delle associazioni e degli studenti. Ai famigliari dei deportati il prefetto ha consegnato una medaglia d’onore: “Questa giornata è stata istituita molti anni dopo la fine della guerra quando le memorie vive di chi aveva vissuto questo dramma rischiavano di affievolirsi – spiega il prefetto – la Shoah resta un male assoluto, la sua memoria e la conoscenza profonda di quello che accadde deve essere tenuta viva. Questa giornata è fatta allora per renderci vigili: quando certi morti vengono giustificati con pretesti cosa rimane del nostro essere uomini e donne? Celebrare la memoria è un sentimento civile, energico, impegnativo”.

