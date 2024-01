Il 27 gennaio la Giornata della Memoria. Il programma con le iniziative a Piacenza

Siamo la memoria che abbiamo. Manca meno di una settimana alla giornata in cui si commemorano le vittime della Shoah: è il 27 gennaio, la giornata in cui si fa memoria dei sei milioni di ebrei uccisi e anche degli altri morti e dei deportati nei campi di concentramento e di sterminio. A Piacenza già è pronto il programma delle celebrazioni: quello ufficiale prevede la consueta cerimonia istituzionale al giardino della Memoria sullo Stradone Farnese al civico 6 alle 11.00 proprio nella giornata di sabato 27. Per l’occasione saranno presenti il prefetto Paolo Ponta, il sindaco Katia Tarasconi e la presidente della Provincia Monica Patelli: al termine della cerimonia, il prefetto consegnerà le medaglie d’onore, concesse dal presidente della Repubblica ai deportati e internati nei lager nazisti, ai familiari delle persone scomparse.

Anche l’Isrec (Istituto di storia contemporanea) di Piacenza organizza due iniziative per celebrare il Giorno della Memoria: la prima è il 25 al salone del conservatorio Nicolini dalle 9.30 alle 11.30 e avrà per protagonisti il musicologo e conduttore radiofonico Guido Barbieri e il Coro Voci Bianche Piacenza diretto da Giorgio Ubaldi. La seconda è la rappresentazione di “Storia di un uomo magro” diretto e interpretato da Paolo Floris e in programma a Piacenza, nella Sala dei Teatini, il 26 gennaio alle 9 e alle 11.00 per le scuole e alle 21.00 per la cittadinanza (ingresso gratuito).