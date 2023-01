Libertà compie 140 anni. Mattarella: “Forte legame con il territorio”

“Il nostro programma si riassume in quest’unica parola: libertà. Libertà per tutti e per ciascuno, libertà in tutte le sue varie manifestazioni, libertà contro le reazioni, libertà contro le violenze”.

Parole datate 27 gennaio 1883, in grado di attraversare tre secoli e rimanere attuali.

Sono quelle di Ernesto Prati che, non ancora trentenne fondò Libertà, il quotidiano di Piacenza dal 27 gennaio 1883, esattamente 140 anni fa.

In occasione del prestigioso anniversario, al quotidiano Libertà è arrivato il messaggio di auguri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“I centoquaranta anni di storia che si compiono oggi sono la conferma del forte legame di “Libertà” con la comunità che lo ha visto nascere e che il quotidiano di Piacenza descrive ogni giorno nelle sue pagine”: inizia così la lettera del presidente della Repubblica.

EDIZIONE SPECIALE DI LIBERTA’ DA NON PERDERE