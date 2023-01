Tra soffitti rosa e poltrone impolverate. Ultimo viaggio nel “Topo nero” di Sarmato

Tra i soffitti rosa di tela dipinta a mano e le pareti azzurre, che sanno appena un po’ di polvere, non sembrano passati poi così tanti anni. Le poltrone di legno ci sono ancora, tutte in fila in un loro ordine preciso; in fondo, ecco il palco con il suo telo per le proiezioni, benché strappato. E nel buio silenzioso dell’edificio abbandonato sembra che da un momento all’altro debbano tornare a risuonare gli altoparlanti e che il vecchio proiettore torni a “sparare” sullo schermo, con la sua lama di luce, qualche vecchio film western con John Wayne. Ecco l’ex cinema Topo Nero di Sarmato che, oltre a rivivere nei ricordi dei sarmatesi, oggi è diventato di proprietà comunale: per la prima volta dalla chiusura, oltre quarant’anni fa, Libertà è entrata nella vecchia struttura abbandonata. Tra pochi mesi sarà abbattuto e se ne andrà per sempre uno dei luoghi più cari a tutti i sarmatesi, compresi i giovani, nati dagli anni Ottanta, che non l’hanno mai vissuto.

