Sarmato, quattro nuove postazioni computer in biblioteca per meeting online

Addio programmi obsoleti e strumentazione ormai troppo datata: la biblioteca comunale di Sarmato si è data una “rinfrescata” dal punto di vista tecnologico con la sostituzione completa dei computer esistenti. Grazie ad un bando regionale, lo spazio di lettura si è arricchito di quattro nuove postazioni (compresa quella per il bibliotecario) con accessori di ultima generazione.

I nuovi computer messi a disposizione dell’utenza sono tre notebook collegati però ad un ampio schermo dotato di webcam, con tastiere, mouse, cuffie con microfono e tutto l’occorrente tecnico per effettuare meeting virtuali, che dalla pandemia hanno subìto un’impennata. La nuova strumentazione, arrivata a fine 2022, servirà per navigare su internet in maniera più veloce e ogni postazione avrà una dotazione minima di software, come quelli per la videoscrittura o i fogli di calcolo che possono essere fondamentali per i giovani che utilizzano la biblioteca per scrivere le ricerche scolastiche.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’