Tornano da una gita sulla neve, due fratelli feriti in un incidente stradale

Sono stati giudicati fuori pericolo due ragazzi di Borgonovo, di cui uno appena tredicenne, che sabato sera sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente stradale lungo la statale 412, a Pieve Porto Morone. Il più grande è stato dimesso dalla rianimazione del Policlinico San Matteo, dove entrambi sono ricoverati, mentre il più piccolo dovrà restarvi ancora per qualche tempo.

In entrambi i casi i medici hanno espresso un cauto ottimismo. I due fratelli rientravano da una gita sulla neve. Nello schianto sono rimasti feriti altri due ragazzi, fratello e sorella, ricoverati non in gravi condizioni all’ospedale di Piacenza.

L’articolo di Mariangela Milani su Libertà