Crolla un ponteggio in via Colombo: operaio cade da cinque metri di altezza

Grave incidente in mattinata a Piacenza in via Colombo. Per cause da chiarire, un ponteggio è crollato durante la fase di smontaggio e un operaio è precipitato al suolo da un’altezza di circa cinque metri. Subito soccorso dai colleghi e dalla polizia che si trovava nei paraggi, è stato trasportato all’ospedale da un’ambulanza. L’uomo fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto anche il personale della Medicina del lavoro dell’Ausl per far luce su quanto accaduto.

