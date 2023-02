Molestie ai clienti e resistenza a pubblico ufficiale, 4 giovani denunciati dai carabinieri

Resistenza a pubblico ufficiale, mancanza di esibizione dei documenti e rifiuto di dare informazioni sulla propria identità personale. Negli ultimi due giorni sono stati quattro i giovani denunciati dai carabinieri di Piacenza perché molesti ed esagitati. I ragazzi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Piacenza.

A Piacenza, Cortemaggiore e Rottofreno le pattuglie dei carabinieri son dovute accorrere presso dei giardini pubblici, nella piazza principale del paese e in un centro commerciale perché erano state segnalate persone notevolmente esagitate e moleste.

Ieri sera, verso ora di cena, l’equipaggio del Radiomobile di Piacenza è intervenuto nei giardini pubblici di Largo Erfurt per controllare un soggetto che alla vista della “gazzella” ha tentato di allontanarsi velocemente. Quando è stato fermato in via Conciliazione, il giovane di 31 anni ha declinato false generalità ed è stato quindi portato in caserma per l’identificazione. Dopo le formalità di rito è stato denunciato per false dichiarazioni sulla identità e per mancata esibizione di documenti.

Più o meno alla stessa ora, a Cortemaggiore, dinanzi a un bar della piazza principale un cittadino ha segnalato che due giovani disturbavano alcuni avventori e litigavano tra di loro. Si trattava di due stranieri di 27 e 22 anni, ospiti presso un centro di accoglienza di Besenzone, trovati riversi a terra in evidente stato di alterazione fisica. Alla vista della pattuglia della locale Stazione i due hanno assunto un atteggiamento provocatorio rivolgendo frasi poco riguardose nei confronti degli operanti che tentavano di ricondurli alla ragione, spintonando uno dei militari. Con l’ausilio di altri due colleghi del Radiomobile di Fiorenzuola, sono stati fermati, bloccati e fatti trasportare da personale del 118 presso il pronto soccorso di Piacenza per le cure del caso. Dopo le formalità di rito sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

A San Nicolò di Rottofreno, invece, la mattina del 7 febbraio, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato uno straniero 28enne per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di un servizio pubblico, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. I militari hanno accertato che poco prima il giovane presso il centro commerciale “Il Gigante”, ha assunto un atteggiamento molesto verso i clienti del supermercato, nonostante i vari inviti ad allontanarsi. E’ stato portato in caserma per la completa identificazione e denunciato.