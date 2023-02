Discarica a cielo aperto in via Roma. “Ogni giorno segnalo la presenza di rifiuti”

Piccole discariche nascono. Proprio nel centro città. Accade così che, mentre i centri raccolta rifiuti vengano blindati per evitare che venga conferita immondizia da fuori Piacenza, in via Roma si accumulino uno sull’altro diversi sacchi neri, un paio di scatoloni, un bancale azzurro e persino uno stendi biancheria. La segnalazione arriva da una piacentina che abita nella zona che, in due o tre giorni, ha visto nascere e crescere la piccola discarica proprio sotto casa.

“Non è la prima volta – fa presente la cittadina – nella rientranza della strada davanti all’incrocio con via Confalonieri praticamente ogni giorno vengono abbandonati dei rifiuti: sacchi neri soprattutto, ma a volte sono valigie. Il bancale è lì da un pezzo. Ogni volta chiaramente segnalo l’abbandono di rifiuti e fortunatamente vengono prelevati: però che brutto doverlo fare praticamente tutti i giorni”.

Anche stavolta è successo: “Il bancale però è rimasto lì” segnala la piacentina.

L’articolo di Elisabetta Paraboschi su Libertà