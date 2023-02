Travolge un pedone e fugge prima in auto e poi a piedi. Fermato dai carabinieri

Un pirata della strada è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri dopo aver investito un pedone in via Coppalati a Piacenza, verso le 6.30 di martedì 14 febbraio.

L’uomo, al volante di una Audi A1 di colore bianco, dopo aver travolto il pedone non si è fermato a prestare soccorso ed ha accelerato, per poi abbandonare il mezzo in stazione e tentare la fuga a piedi. E’ stato fermato poco dopo dai carabinieri.