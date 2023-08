Donna investita da un’auto a San Nicolò. L’incidente è avvenuto stamattina lungo la via Emilia che attraversa il paese, in prossimità delle strisce pedonali. I soccorritori hanno trasportato la 59enne all’ospedale di Piacenza in condizioni serie. Le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine.

