“Quando apre un’attività commerciale, soprattutto nei territori del nostro Appennino, si è sempre felici perché è segno di speranza, di un oggi che può diventare futuro anche in zone che negli ultimi decenni sono segnate dallo spopolamento”. A Bettola non ci sono attività produttive, ma due nuove attività, una commerciale ed una artigianale, sono state aperte recentemente. Una cartoleria è stata inaugurata proprio nella giornata di sabato scorso. Titolare è Manuela Pagani che con il marito Davide Mussi da Pontenure si è trasferita a Bettola per vivere una vita meno “di corsa”, ma con la volontà di inserirsi appieno nel tessuto sociale. In piazza Sant’Ambrogio, che prosegue dalla grande e centrale piazza Colombo, la cartoleria, gestita da Davide come collaboratore, è contigua ad un laboratorio di sartoria. Anche in questo caso la titolare è Manuela. La legge infatti dà la possibilità della doppia attività con la stessa partita iva. La “Sartoria della piazzetta” è aperta dal mese di maggio 2022.

“Da sempre siamo innamorati della Val Nure – raccontano i coniugi -. Ci siamo trasferiti a Bettola ormai da due anni perché qui abbiamo ritrovato quello che abbiamo sempre cercato: un ritmo più lento, uno stile di vita non di corsa”.

L’articolo di Nadia Plucani su Libertà