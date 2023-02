Donna incastrata nell’auto che si ribalta. Statale 45 temporaneamente chiusa

Una donna è rimasta incastrata nell’auto che stava guidando e che si è ribaltata, per cause al vaglio dei carabinieri, lungo la Statale 45, a Casino Agnelli, nel comune di Travo.

Per liberarla è stato indispensabile il lavoro dei vigili del fuoco, giunto sul posto assieme alla Pubblica assistenza di Travo.

Per consentire le manovre di recupero della donna, la strada è stata temporaneamente chiusa.