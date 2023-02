Fondi regionali per le strade dell’Appennino. Molinari “Bella notizia per la montagna”

“Quasi raddoppiato il fondo per la manutenzione delle strade in montagna. Con questa notizia, l’assessore regionale alla montagna Igor Taruffi ha portato una gran bella notizia ai sindaci dell’Appennino piacentino, riuscendo anche a coglierli di sorpresa durante l’incontro tenutosi a Bettola”. Commenta così la notizia dei fondi in arrivo per la montagna il consigliere regionale Pd Gian Luigi Molinari.

“Sono fondi che saranno indirizzati alle infrastrutture e alla viabilità. Come sappiamo – prosegue Molinari – per vivere in montagna la viabilità di collegamento e interna è la prima condizione necessaria, anche se da sola non può certo arginare lo spopolamento. Questa notizia si unisce ai progetti specifici per le aree interne grazie alle quali la Val d’Arda e Val Nure con Val Trebbia e Val Tidone hanno ottenuto 7 milioni di euro”. “Per la montagna servono interventi strutturali che riguardino progetti ambiziosi per sostenere il lavoro ma al contempo che siano indirizzati a mantenere quei servizi che, in un’ottica puramente di costi e benefici, a volte, sembrano in perdita”.

“Proseguiremo – conclude – anche il monitoraggio sull’installazione delle infrastrutture per la telefonia mobile: un’opportunità per i territori da tempo abbandonati dalle compagnie telefoniche e lasciati al progressivo assottigliarsi degli investimenti. Sul tema Banda Larga, proprio nei prossimi giorni presenterò un’interrogazione per capire lo stato di queste opere che si stanno prolungando eccessivamente senza consentire ai cittadini e alle imprese di usufruire della linea veloce”.