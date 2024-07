Val Trebbia, Anas asfalta la “Cassolo bis”: movieri anti-coda nei giorni festivi

La “Cassolo bis”, la strada alternativa che possa evitare ogni weekend code e lunghi intasamenti a causa del cantiere alle porte di Bobbio, sarà asfaltata: nella prossima settimana si procederà con i lavori di sistemazione del tratto abbandonato della ex Statale 45, che fungerà così da viabilità alternativa.

Ad annunciarlo è il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, dopo un confronto con Anas e chi gestisce il cantiere attivo al ponte di Cassolo. Per il weekend, intanto, arriverà una gestione dinamica dell’interruzione semaforica, per ridurre al minimo i disagi per i villeggianti.

Quella che finora era sempre rimasta al rango di ipotesi, seppur concreta, diventerà realtà tra pochi giorni. Circa 400 metri di strada saranno quindi asfaltati per renderli meglio percorribili.

“Abbiamo parlato con Anas e la ditta appaltatrice, che hanno garantito l’intervento” conferma il sindaco Pasquali, dando conto dell’esito di un confronto sul tema del cantiere di Cassolo in atto già da diverso tempo. « I lavori dovrebbero iniziare la prossima settimana”.

L’articolo di Cristian Brusamonti su Libertà