Youz, dalla Regione 59.4000 euro per tre progetti ideati da realtà piacentine

Al via il finanziamento dei 29 progetti vincitori del bando regionale “Youz Officina 2022”, riservato a ragazze e ragazzi e giovani tra i 18 e i 35 anni residenti o domiciliati in Emilia-Romagna: 644mila euro per sostenere le proposte nate dal primo Forum Giovani – Youz 2021 – voluto, ideato e realizzato dalla Regione.

E’ stata approvata dalla Giunta la graduatoria del bando e la ripartizione delle risorse (che provengono dal ministero delle Politiche giovanili) assegnate ai progetti vincitori, ognuno dei quali riceverà fino a 25mila euro e dovrà essere realizzato entro il 2023. Tra i progetti selezionati tre riguardano la provincia di Piacenza: 24.400 euro verranno assegnati per la realizzazione del progetto “CineAmiamoci”, 25.000 euro all’organizzazione di volontariato Laboratorio di strada – che opera in sinergia con un gruppo informale – per l’iniziativa dal titolo “Strade di Crescita” e 10.000 euro a Kult Aps per la realizzazione di Alter Fest.

“La partecipazione al percorso Youz, il numero di domande ricevute e l’entusiasmo riscontrato confermano la forza della scelta che abbiamo fatto – commentano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alle Politiche giovanili, Igor Taruffi -, non solo impostare le politiche giovanili a partire dall’ascolto delle esigenze dei giovani, ma rendere loro stessi protagonisti del cambiamento, impegnandoci a sostenerne progetti e idee dal punto di vista finanziario e non solo. Abbiamo ideato Youz per farne una piattaforma aperta, che mettesse al centro il confronto con le idee dei giovani sul loro futuro e sulle politiche che li riguardano da vicino. Il successo riscontrato da questo bando è una dimostrazione concreta che il percorso intrapreso è quello giusto”.

Tra i 29 progetti selezionati, 9 provengono da associazioni giovanili, 11 da gruppi informali di giovani e 9 da gruppi informali in collaborazione con associazioni. Le aree di intervento delle iniziative approvate riguardano attività culturali, sociali e sportive; attività formative e educative; ambiente, economia circolare, transizione ecologica e digitale; lavoro e autoimprenditorialità; prevenzione e contrasto alle discriminazioni, all’illegalità, agli stereotipi di genere e al bullismo; promozione del benessere psicologico e relazionale.

L’assegnazione dei contributi

I contributi saranno erogati in due tranche: la prima a partire da un minimo del 50%, fino al 70% del contributo concesso, in rapporto percentuale sul costo complessivo del progetto; la seconda tranche a saldo alla conclusione dell’attività.