“Il popolo ucraino resisterà”: in 200 al corteo in centro a Piacenza

Il freddo pungente non ha scoraggiato i quasi 200 ucraini di Piacenza, per lo più donne e bambini, che hanno partecipato al corteo per le vie della città organizzato dall’associazione Nadiya odv per sostenere la resistenza ucraina nella guerra con la Russia iniziata un anno fa. “Combattiamo per la nostra sopravvivenza, non abbiamo altra scelta. E sappiamo che il popolo ucraino resisterà” ha detto la presidente Lyudmyla Popovych rappresentando lo spirito dell’iniziativa: “Tutti noi vogliamo la pace, sembra quasi superfluo doverlo sottolineare. E la parola armi non avremmo mai voluto pronunciarla – è stato detto – ma siamo stati aggrediti. E non dare armi all’Ucraina significa per noi arrendersi”.

Partito dai Giardini Margherita, il corteo ha raggiunto Piazza Cavalli non prima, però, di aver deposto una corona di fiori in piazza Duomo nel mezzo di una preghiera a cui ha partecipato anche don Mario Toffari, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei Migranti.

La comunità ucraina piacentina ha tributato una grande ringraziamento all’Italia e a Piacenza per gli aiuti umanitari forniti in questi dodici mesi di conflitto e per l’ospitalità concessa da tanti piacentini ai profughi.