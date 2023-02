Piacentino condannato a due anni e due mesi. Sorpreso alla guida di un’auto rubata

Un piacentino è stato condannato in tribunale a Piacenza a due anni e due mesi di pena con la possibilità di beneficiare di lavori socialmente utili. Era stato fermato dalla polizia locale di Modena nel 2016 a Bologna a bordo di una Range Rover risultata rubata. “Il mio assistito l’aveva presa a noleggio da un signore che è risultato deceduto sei giorni prima del fermo della polizia locale di Modena” ha riferito l’avvocato difensore Roberto Grittini, del Foro di Milano.

L’imputato era presente in aula. In passato era salito alla ribalta delle cronache per essere stato fermato dalla finanza con un milione e 600 mila stecche di sigarette contrabbandate. “Per quella storia mi hanno infitto più di 100 milioni di multa” ha raccontato il piacentino. Non solo, era stato accusato di ave trasportato in elicottero undici di chili di cocaina in Sardegna. “Ma quella cocaina non l’ha mai vista nessuno” ha commentato.