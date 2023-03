Al via Apimell, Seminat, Buon vivere: tre giorni di natura e tipicità enogastronomiche

Dopo il prologo a gennaio con Pantheon, prende avvio la stagione fieristica di Piacenza Expo, con tre manifestazioni in una: Apimell, Seminat, Buon vivere. Un tris di fiere sinonimo di qualità e natura. Dall’apicoltura al florovivaismo, dalle piante da frutta e alle attrezzature per il giardinaggio, passando per le eccellenze e alle tipicità dell’enogastronomia italiana.

Da venerdi 3 a domenica 5 marzo, infatti, il quartiere fieristico di Le Mose ospiterà la 40esima edizione di Seminat – mostra mercato di florovivaismo, giardinaggio e orticoltura – la 39esima edizione di Apimell – rassegna internazionale dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura – e la 15esima edizione di Buon Vivere, mostra-mercato delle tipicità enogastronomiche italiane.

“Con queste tradizionali rassegne primaverili – commenta l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – entriamo nel vivo del nostro calendario fieristico. I numeri di quest’anno premiano l’ottimo lavoro svolto dal nostro staff organizzativo, dato che sia per Apimell, per Seminat e anche per Buon Vivere abbiamo registrato un consistente e confortante aumento degli espositori, ma anche dei territori e dei paesi europei rappresentati. Un’ulteriore dimostrazione di quanto Piacenza Expo contribuisca alla crescita dell’economia piacentina”.

Apimell, che si è ormai consolidata come la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa, è dedicata sia ai professionisti del settore che al grande pubblico. Quest’anno saranno 130 gli espositori presenti (+9% rispetto al 2022), provenienti non solo dall’Italia ma anche da Germania, Pakistan, Danimarca, Polonia, Croazia, Grecia, Slovenia, Spagna, Ungheria, Francia, Serbia, Turchia, Bulgaria e Austria.

Oltre alle principali novità e tecnologie per l’attività apistica, Apimell proporrà anche quest’anno importanti momenti di approfondimento e convegni organizzati in collaborazione con le principali associazioni nazionali di categoria. Il tutto, in un momento particolarmente difficile per il settore apistico italiano, alle prese, in questi ultimi anni, con preoccupanti cali della produzione: a fronte degli oltre 71.000 apicoltori censiti in Italia nel 2022 (+43% rispetto al 2018), la produzione rimane instabile a causa delle rese sempre più soggette ai cambiamenti climatici. Nel 2021 sono state prodotte 12.450 tonnellate di miele, il dato peggiore degli ultimi cinque anni, rispetto a un potenziale produttivo più che doppio e che ha costretto a un maggior ricorso al prodotto importato.

Numeri in crescita anche per Seminat, che quest’anno festeggia la 40esima edizione. Circa quaranta gli espositori presenti (+ 9% rispetto al 2022) che porteranno nel Padiglione 1 di Piacenza Expo piante ornamentali e da frutto, sementi, attrezzature e strumenti da lavoro per orti e giardini e tutte le principali e più importanti novità del florovivaismo. Nella tre giornate della fiera, sempre nel Padiglione 1, si svolgeranno anche laboratori e seminari – a cura del Centro di Formazione Tadini e dell’Istituto Agrario Raineri-Marcora – dedicati alla cura e alla manutenzione di frutteti, orti e giardini con focus pratici sulla potatura e sull’utilizzo di alcuni utensili per l’orticoltura e il florovivaismo.

II Padiglione 2 di Piacenza Expo ospiterà invece l’ormai tradizionale mercato enogastronomico di Buon Vivere, rassegna che quest’anno sarà animata da 65 espositori (+9% rispetto al 2022). Un lungo percorso all’insegna del gusto, delle tipicità, dei prodotti tutelati, biologici e da produzioni integrate, per conoscere e scoprire le eccellenze enogastronomiche tipiche di tante regioni italiane, ma anche di piccoli territori, con anche una gustosa incursione in territorio francese. In programma, nel contesto di Buon Vivere, anche degustazioni guidate, show-cooking e la presentazione di “AperiDop Piacentino”, pubblicazione realizzata dal Consorzio Tutela Salumi Dop Piacentini.

Non solo Seminat. E’ ricco il calendario 2023 delle manifestazioni in programma a Piacenza Expo. Dal Gis del sollevamento, con il piazzale esterno tutto occupato dagli espositori, al Geofluid, fino alla seconda edizione di Idrogeno Expo con il tutto esaurito. Per arrivare all’ultima nata, la fiera dei vini.