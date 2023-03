Art & Cioc: il tour dei cioccolatieri da tappa a Piacenza dal 3 al 5 marzo

I maestri cioccolatieri sono pronti a sbarcare in città. Lo faranno da venerdì 3 a domenica 5 sul Pubblico Passeggio dove è in programma “Art & ciocc”: si tratta del tour dei cioccolatieri che ancora una volta approda a Piacenza.

Lo hanno annunciato in municipio l’assessore al Commercio Simone Fornasari, il direttore di Unione Commercianti Gianluca Barbieri e l’organizzatore dell’evento Roberto Donolato: l’iniziativa vede fra i promotori anche il consorzio dei Mercanti di qualità. In tutto saranno una ventina i maestri cioccolatieri presenti nei tre giorni: domenica la manifestazione si arricchirà di una cinquantina di commercianti dei “Mercanti di qualità”.

“È la seconda edizione di questa iniziativa – sottolinea Fornasari – come Comune siamo sempre contenti di partecipare all’organizzazione di eventi che impattano sulla rete commerciale”.

