Campi scuola alpini: ok del consiglio regionale. Stragliati: “Esperienza educativa”

“Via libera della Regione ai Campi Scuola Alpini, che verranno sostenuti economicamente dall’ente di viale Aldo Moro, dopo il successo dell’edizione-pilota che si è svolta in provincia di Piacenza, nel luglio scorso”. L’assemblea legislativa ha infatti approvato con ampia convergenza da parte di maggioranza e opposizione la risoluzione proposta i consiglieri regionali della Lega Valentina Stragliati e Matteo Rancan, capogruppo del Carroccio in Regione e commissario Lega Emilia e sottoscritta anche dai consiglieri regionali Gian Luigi Molinari, del Pd, e Giancarlo Tagliaferri (Fdi).

“Nel mese di luglio, la sezione Ana di Piacenza ha organizzato presso il Polo di Protezione Civile di Canova, frazione del Comune di Ferriere, il primo Campo Scuola alpino della Regione Emilia-Romagna e i valori degli Alpini hanno fatto breccia nei cuori dei quaranta partecipanti” ha spiegato in aula la leghista, sottolineando come “i ragazzi e le ragazze sono stati impegnati in diverse attività, apprendendo alcune nozioni di protezione civile e di primo soccorso”.

“Un’esperienza educativa e di amicizia, basata su solidarietà, protezione civile e aiuto reciproco, sicuramente da ripetere. I ragazzi e le ragazze sono stati seguiti dai volontari Alpini che si sono occupati di tutti gli aspetti dell’esperienza: dalla formazione dei ragazzi, alla cucina. Lo scopo di questo campo è stato proprio quello di tramandare ai giovani i valori degli Alpini, la cui presenza è fondamentale ogni qual volta si tratti di dover affrontare emergenze, siano essere naturali (terremoti, alluvioni) sia di natura sanitaria, come nel caso dell’emergenza Covid., Valori che devono essere tramandati anche alla luce del naturale invecchiamento anagrafico degli attuali iscritti al Corpo, auspicando che le nuove leve possano a loro volta dedicarsi alla solidarietà e all’aiuto nei confronti del prossimo. Di qui il nostro atto di indirizzo per chiedere alla Regione di contribuire a tenere vivi e tramandare gli importanti valori incarnati dal glorioso corpo degli Alpini” ha concluso Stragliati.