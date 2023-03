Castagnata di Travo, le Penne nere raccolgono mille euro. Donati alla casa di Iris

Tutto quello che hanno guadagnato – poco o tanto che sia, non importa – hanno scelto di non tenerlo in cassa ma di darlo ad una realtà importante del territorio piacentino come l’hospice “La Casa di Iris” di Piacenza. Così, gli Alpini di Travo – guidati dal capogruppo Marco Girometta – hanno pensato bene di devolvere il ricavato dell’ultima castagnata alla struttura specializzata nelle cure palliative.

In tutto, le penne nere della Valtrebbia sono riusciti a racimolare e donare una cifra di mille euro che è stata raccolta durante l’ultimo evento autunnale che si è svolto a Travo a fine ottobre, in piazza Trento: tra caldarroste, polenta e salumi, la giornata era stata un successo. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi – con tanto di “assegnone” – alla sede della Casa di Iris, direttamente nelle mani del presidente della Fondazione omonima Sergio Fuochi. Con lui, oltre a Girometta, erano presenti con gli alpini travesi anche il vicepresidente sezionale Ana Gianluca Gazzola con il consigliere di vallata Ettore Ziliani.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’