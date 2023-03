Aumenta l’obesità nei bambini, è allarme. Cavanna: “Serve un’educazione al cibo”

E’ partito con successo il nuovo ciclo di “Star bene”, la trasmissione di Telelibertà dedicata alla salute e condotta dalla giornalista Marzia Foletti: focus su alimentazione con Luigi Cavanna, oncologo, presidente nazionale di Cipomo e direttore scientifico di “Star bene” (la trasmissione è promossa da Asia Servizi), la psico-oncologa Michela Monfredo e la biologa nutrizionista Alessandra Vancini.

“Credo sia molto importante parlare dell’alimentazione in modo scientifico, dando delle informazioni corrette – spiega Cavanna – tanto più perché attualmente il tasso di obesità sta crescendo nei bambini”.

“L’alimentazione ha un ruolo fondamentale nella vita – spiega Vancini – è importante non solo per lavorare, ma anche come strumento di prevenzione delle malattie”.

Da parte sua Monfredo prende in esame il rapporto fra alimentazione e psiche: “Le emozioni regolano il nostro rapporto con il cibo – spiega – ogni stato mentale che viviamo condiziona di fatto come ci alimentiamo”.

Durante la trasmissione sono intervenute: la personal trainer Paola Miretta e la chef Chiara Rasparini: la prima ha sottolineato come “l’alimentazione conti per l’8o% di quello che siamo, mentre il 20% lo fa l’attività fisica”, mentre la seconda ha realizzato, per l’occasione, un dolce salutare.