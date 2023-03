La nostra città potrebbe diventare la capitale italiana dell’umanizzazione sanitaria.

Piacenza, infatti, si candida a ospitare la sede operativa della scuola di umanizzazione voluta da Cipomo, il Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri.

Il collegio è presieduto, a livello nazionale, dall’oncologo piacentino Luigi Cavanna, già primario del reparto di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza, in pensione da qualche mese.

Ed è proprio lui a parlarne a margine di una delle puntate della trasmissione di Telelibertà “Star bene” condotta dalla giornalista Marzia Foletti, in onda ogni giovedì alle 21.00.

“In pratica, Piacenza sarà la sede operativa di questa scuola – chiarisce Cavanna – trimestralmente saranno organizzati dei corsi di formazione in tutta Italia per medici oncologi e per chi si sta specializzando in oncologia. I corsi invece saranno tenuti da docenti che hanno esperienze in ambito medico, ma non solo, e anche da pazienti”. Ma cosa significa umanizzare le cure? “E’ prendersi carico non solo della malattia, ma del malato come individuo. Dedicare un sorriso, una parola di conforto, consolare il paziente che ha ricevuto la diagnosi”- spiega il professor Alberto Scanni, già direttore dell’Istituto dei tumori di Milano e fondatore di Cipomo. E’ lui che ha chiesto a Cavanna di realizzare la scuola a Piacenza. Tra le sedi candidate ad ospitare i corsi c’è quella di Amop.

