Ponte dell’Olio, a maggio sarà inaugurata la nova sede di Avis: “Tante attività”

Un numero di donazioni di sangue costante ed una nuova sede. E’ finito in modo positivo l’anno per la sezione comunale Avis di Ponte dell’Olio che ha contato 180 donazioni e 118 donatori, ed è iniziato altrettanto bene il 2023. L’Avis infatti ha una nuova sede legale, nei locali dell’ex municipio in via Vittorio Veneto dove avrà a disposizione un ufficio ed una sala riunioni. Sarà inaugurata il 27 maggio prossimo, nella festa del donatore, durante la quale si riprende la tradizione delle premiazioni dei benemeriti, interrotta a causa del Covid.

Non cambia invece la sede operativa, in cui vengono effettuate le donazioni di sangue, che si trova nel poliambulatorio di via Parri, gestito in collaborazione tra Avis Ponte dell’Olio e Avis Vigolzone. Nell’ultima assemblea degli associati, il presidente Avis Gabriele Montanari ha illustrato l’attività 2022, caratterizzata dall’impegno principale di raccogliere sangue e promuovere il gesto del dono, ma anche composta di numerose iniziative culturali ed aggregative che hanno fatto conoscere Avis e hanno consentito di fare qualche donazione economica e donare materiale utile alle realtà locali.