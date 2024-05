Avis di Castel San Giovanni, ricoverato Azzalin: “Con le trasfusioni sono rinato”

“Dopo una trasfusione ci si sente rinati, è come se la vita tornasse a scorrere nelle vene e io che lo sto provando sulla mia pelle lo posso testimoniare”. È il messaggio che il presidente Avis della sezione di Castel San Giovanni Adriano Azzalin ha mandato ai suoi donatori. Lui, che da 34 anni guida la sezione di Castello e da circa 50 è donatore Avis, da qualche tempo è ricoverato nel reparto di ematologia dell’ospedale di Piacenza dove ogni giorno viene sottoposto a due trasfusioni.

“Stando qui in ospedale – dice – dove ho già ricevuto 11 donazioni, mi sono messo per così dire dall’altra parte. Sto provando sulla mia pelle – aggiunge – cosa voglia dire ricevere sangue. È come rinascere una seconda volta. Si sente la vita iniziare a scorrere nuovamente nelle vene, e non è una frase fatta”. Con la sua testimonianza Azzalin intende sensibilizzare i donatori e più in generale tutte le persone all’importanza del donare sangue.