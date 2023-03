Grave frontale ad Ancarano, estratta una persona incastrata. Statale 45 bloccata

Grave scontro frontale tra due auto sulla strada statale 45 in val Trebbia, all’altezza di Ancarano. Una persona è rimasta incastrata nella propria auto, ribaltata sulla carreggiata dopo l’impatto. La circolazione è stata bloccata per permettere i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine. Entrambi i conducenti alla guida dei mezzi sono rimasti feriti. Le dinamiche sono in fase di approfondimento. Sul posto gli operatori sanitari e i carabinieri di Rivergaro.

