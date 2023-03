Quattro operatori per gestire fino a 500 profughi. Oggi i migranti sono circa 300

Cinque anni fa, nel 2018, la prefettura approvò una lista di 28 operatori, mettevano a disposizione 92 strutture, pronti ad accogliere fino a 1.500 profughi a 35 euro ciascuno al giorno, anche se quel numero non fu mai raggiunto, e l’onda migratoria toccò un massimo di 1.300. All’ultimo bando, invece, gli operatori sono rimasti in quattro per 500 (in realtà i profughi sono circa 300), un settimo rispetto agli anni cioè del picco e dei larghissimi appelli da via San Giovanni a mettere a disposizione case vuote, appartamenti. Il bando da 12 milioni vale per due anni. Altri operatori hanno fatto accordi più brevi extra bando, per piccoli numeri.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’